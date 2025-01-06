هبة الكرامة: العمل لصالح الجمهور وتغريم علاء كبها من عرعرة

أصدرت محكمة الصلح في الخضيرة، اليوم، حكمها على الشاب علاء كبها من عرعرة، العمل لصالح الجمهور لمدة 9 أشهر، وغرمته بثلاثة آلاف شيكل، على خلفية أحداث هبة الكرامة في العام 2021.

فرضت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، اليوم الاثنين، على الشاب علاء كبها (27 عامًا) من قرية عرعرة في منطقة المثلث، العمل لصالح الجمهور لمدة 9 شهور، وغرامة مالية قدرها 3 آلاف شيكل، وذلك على خلفية أحداث هبة الكرامة في العام 2021.

وصدر قرار المحكمة بعد اتهام كبها بـ"الاعتداء على شرطي، وعرقلة عمل الشرطة، وإثارة الشغب".

واعتُقل كبها في شهر أيار/ مايو 2021، خلال أحداث هبة الكرامة، حيث بقي قيد الاعتقال لمدة 10 أيام، ومن ثم قررت المحكمة إطلاق سراحه.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن الشاب علاء كبها، أحمد يونس، لـ"عرب 48" إن "محكمة الصلح في مدينة الخضيرة أصدرت هذا القرار، اليوم، وهو يعد جيدا مقارنةً بالأحكام التي صدرت بحق بعض الشباب الذين اعْتُقِلُوا في أعقاب هبة الكرامة".

أحمد يونس

وأكد يونس أن "الحكم على الشاب كبها العمل لصالح الجمهور لمدة 9 أشهر صدر اليوم، أي بعد ما يقارب ثلاثة أعوام على أحداث هبة الكرامة".

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.

وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، بعدها، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.

وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616، والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية ذلك اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، قُدِّمَت لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".