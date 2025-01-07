أبو سنان: وفاة أمجد نعيم متأثرا بإصابته في حادث طرق

أقر الأطباء في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، اليوم، وفاة الشاب أمجد نعيم من أبو سنان، متأثرا بإصابته في حادث طرق.

أعلنت في قرية أبو سنان بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الشاب أمجد نعيم، متأثرا بإصابته في حادث طرق.

وكان الشاب نعيم قد أصيب، قبل أيام، بجروح خطيرة للغاية جراء حادث سير. وأفاد طاقم حيان للعلاج المكثف العلاج الأولي بأنه قدم للمصاب، وهو في العشرينيات من عمره، بعد تعرضه لحادث طرق على شارع 70 في كفر ياسيف حيث وصفت إصابته بالحرجة جدا.

ونُقِل لغرفة العلاج المكثف في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا. وأقر الطاقم الطبي وفاته، صباح اليوم.

97 سائق دراجة نارية لقوا مصارعهم في حوادث العام 2024

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 97 سائق دراجة نارية لقوا مصارعهم في حوادث العام 2024.

وتبين من المعطيات أن 436 شخصا، بينهم 162 من المواطنين العرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، خلال العام الماضي 2024.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.