مصرع شخص من الجش وإصابة آخرين في حادث طرق بمنطقة صفد

أسفر حادث طرق وقع بمنطقة صفد عن مصرع شخص من بلدة الجش وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة ومتوسطة.

من مكان الحادث (تصوير: "نجمة داود الحمراء")

لقي شخص (45 عاما) من بلدة الجش مصرعه وأصيب آخران (17 و40 عاما) بجراح خطيرة ومتوسطة في حادث طرق وقع بين حافلة ومركبة على شارع 886 قرب "عين زيتيم" بمنطقة صفد.

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ووصلت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامها سوى إقرار وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه الخطيرة.

كما قدمت العلاجات الأولية لمصابين أحدهما كان فاقدا للوعي وعانى جروحا خطيرة في الرأس، فيما عانى الآخر جراحا متوسطة في منطقة الظهر.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "زيف" في صفد لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير في المكان.

436 شخصا بينهم 163 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق العام الماضي

وبحسب معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق بالبلاد، فإن 436 شخصا بينهم 162 من المواطنين العرب، لقوا مصارعهم في حوادث طرق على الشوارع المختلفة خلال العام الماضي 2024.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.