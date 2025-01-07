هدم العراقيب للمرة 234

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ234 على التوالي منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وذلك بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها.
وقال ابن العراقيب، عزيز صياح الطوري، لـ"عرب 48" إن "السلطات هدمت للمرة الـ234 على التوالي مساكن الأهالي في العراقيب، صباح اليوم، وصادرت شاحنة تجارية كانت جاثمة بالقرب من مقبرة العراقيب، واستخدمت شرطة السير للانتقام منا، إذ منعت استخدام سيارتي الخصوصية بادعاء وجود عطل فيها".
وأكد الطوري أن "ما يحدث في العراقيب هو عمل تعسفي وانتقام من أهالي القرية الصامدين على أرضهم والمتشبثين بحقهم".
وهذه المرةالأولى في العام الجديد 2025 التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية الخيام والمساكن المتواضعة التي تؤوي أهالي العراقيب، بعد أن هدمتها 11 مرة في العام 2023، و11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة في العام 2021، في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.
والمرة الأولى التي هدمت فيها السلطات الإسرائيلية العراقيب كانت في يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وهدمتها في المرة السابقة يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وفي في سياق متصل، تواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في جديدة المكر ويركا والزرازير وعكا والناصرة وأم الفحم وشفاعمرو وسخنين وعين ماهل ويافا وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وحرفيش وكفر قرع وبلدات عربية في منطقة النقب وغيرها.
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