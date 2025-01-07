هدم العراقيب للمرة 234

أقدمت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم، على هدم خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ234 على التوالي منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، بحماية قوات من الشرطة.

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ234 على التوالي منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وذلك بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها.

وقال ابن العراقيب، عزيز صياح الطوري، لـ"عرب 48" إن "السلطات هدمت للمرة الـ234 على التوالي مساكن الأهالي في العراقيب، صباح اليوم، وصادرت شاحنة تجارية كانت جاثمة بالقرب من مقبرة العراقيب، واستخدمت شرطة السير للانتقام منا، إذ منعت استخدام سيارتي الخصوصية بادعاء وجود عطل فيها".

وأكد الطوري أن "ما يحدث في العراقيب هو عمل تعسفي وانتقام من أهالي القرية الصامدين على أرضهم والمتشبثين بحقهم".