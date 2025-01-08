فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم، الأربعاء، أبوابها للتصويت في انتخابات نقابة الطلاب في جامعة حيفا، التي تتنافس فيها 4 قوائم بينها قائمة "الكرمل" وهي تحالف انتخابي عربي مشترك، ويعتبر الأول في تاريخ الجامعة، ويضم "جفرا - التجمع الطلابي" و"الجبهة الطلابية" وقوى مستقلة.

وتجري الانتخابات في مركزي اقتراع، الأول وهو في حرم الجامعة الرئيسي، ويحتوي على 5 صناديق للاقتراع، والثاني في فرع الجامعة بمنطقة ميناء حيفا، ويحتوي على صندوق اقتراع واحد. وتستمر عملية التصويت لغاية الساعة الثامنة من مساء اليوم.

شاهد | افتتاح صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة جامعة حيفا.. يوم حاسم للطلاب العرب

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ويحق فقط لمنتسبي النقابة البالغ عددهم نحو 12 ألف طالب من مجمل 16 ألف طالب في الجامعة الانتخاب، ويبلغ عدد الطلاب العرب أكثر من 8 آلاف قرابة 6 آلاف منهم من منتسبي النقابة.

وتتنافس 4 قوائم على الانتخابات، وهي: قائمة "الكرمل" وقائمة يسارية يهودية وقائمة ثالثة كانت ضمن النقابة سابقا، والقائمة المسيطرة على النقابة، وتحمل اسم (صوت الطلاب) وأعضائها أصحاب توجه يميني يهودي.

يذكر أن آخر تمثيل للطلبة العرب كان بانتخابات النقابة عام 2021، وقد حصدت قائمة "جفرا - التجمع الطلابي" على ستة أعضاء، ويعتبر أكبر عدد للتمثيل العربي بتاريخ الجامعة.