مصرع فادي الحمامدة من النقب إثر سقوطه عن دراجة تزلج في رومانيا

نقل الشاب فادي الحمامدة إلى أحد المشافي القريبة في المنطقة، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

لقي الشاب فادي الحمامدة (30 عاما) من بلدة شقيب السلام بمنطقة النقب مصرعه مساء أمس، الثلاثاء، بينما كان يستقل دراجة تزلج خلال رحلة استجمامية في رومانيا.

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وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الفقيد توجه برفقة 3 أصدقاء له للتزلج في منتجع "أزوغا" وسط رومانيا.

ونجم الحادث عن فقدان الفقيد السيطرة على دراجة التزلج لأسباب لم تعرف بعد، وسقوطه في نهر من علو 5 أمتار في المكان.

ووصلت طواقم الإنقاذ والإسعاف إلى المكان، وعملت على تخليص الشاب من النهر حيث كان فاقدا للوعي ويعاني من إصابة في الرأس.

ونقل الشاب إلى أحد المشافي القريبة في المنطقة، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفجعت عائلة الشاب بنبأ الحادث المأساوي ووفاة ابنها، وشرعت بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية والرومانية من أجل إعادة جثمانه إلى البلاد.