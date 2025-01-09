اتهام شاب من كابول بالتخطيط لتنفيذ عملية تفجير

نسبت النيابة الإسرائيلية العامة في لائحة اتهام قدمها، اليوم، إلى المحكمة المركزية في حيفا، تهمة "التخطيط لتنفيذ عملية تفجير" لشاب (37 عاما) من قرية كابول في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

قدمت النيابة العامة، اليوم الخميس، إلى المحكمة المركزية في حيفا، لائحة اتهام ضد شاب (37 عاما) من قرية كابول في منطقة الجليل، شمالي البلاد، نسبت إليه تهمة "التخطيط لتنفيذ عملية تفجير".

وادعت الشرطة في بيان أصدرته، اليوم، أن "المتهم ذكر خلال التحقيق معه أنه خطط لتجهيز حزام ناسف من أجل تنفيذ العملية، وأن اعتقاله جاء في إطار نشاط مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) ووحدة (يمار) في لواء الشمال".

وأشارت الشرطة إلى أن "والد المتهم في الأصل من سكان الضفة الغربية".

وزعمت الشرطة أن "المتهم اطلع على مواد تتعلق في تحضير مواد للتفجير، واشترى معدات ومواد لغرض تجربتها لتحضير عبوة ناسفة، كما حاول المتهم تجنيد شخصين آخرين لمساعدته، لكنه لم ينجح في ذلك، وأن الحرب الأخيرة وأحداث العام 2021 أثرت عليه وعلى قراره، وضُبط مسدس وذخيرة ومواد يتم استخدامها في تحضير المواد المتفجرة".