انتخابات نقابة الطلاب بجامعة حيفا: تأجيل فرز الأصوات للأحد المقبل

تأجل فرز الأصوات لانتخابات نقابة الطلاب في جامعة حيفا، وذلك للاشتباه بحدوث "عملية تزوير" في صناديق الاقتراع التي تركت داخل قاعة في جامعة حيفا، الليلة الماضية.

تأجلت عملية فرز الأصوات لانتخابات النقابة الطلابية في جامعة حيفا، وذلك للاشتباه بحدوث "عملية تزوير" في صناديق الاقتراع التي تركت داخل قاعة في جامعة حيفا، الليلة الماضية، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع أمس.

ومن المتوقع أن تعقد، يوم الأحد المقبل، جلسة في المحكمة في مدينة حيفا، وذلك بعد تقديم قوائم طلابية شكوى للاشتباه بـ"عملية تزوير في صناديق الاقتراع".

وتركت صناديق الاقتراع داخل قاعة في جامعة حيفا، بعد إغلاقها من قبل طاقم الأمن والطلاب، وصُوّرت صناديق الاقتراع قبل إغلاق القاعة، وعندما وصل الطلاب والمندوبون عن القوائم الطلابية، صباح اليوم، اتضح أن صناديق الاقتراع حُرِّكَت من مكانها، وليست كما تركت، الليلة الماضية.

وسام علي الصالح

وقال مُركّز الدائرة الطلابية في التجمع الوطني الديمقراطي، وسام علي الصالح، لـ"عرب 48" إن "الانتخابات انتهت، أمس الأربعاء، وكان من المفترض أن يكون الفرز أمس، ولكن حدثت تشويشات على الأغلب من قبل نقابة الطلاب في الجامعة، كما كانت تفعل دائمًا".

وأوضح أنه "وُضِعت صناديق الاقتراع في غرفة تابعة للجامعة والنقابة، حيث كانت حراسة على ذلك لفرز الأصوات اليوم، دون تزوير، ولكن للأسف وجدنا صناديق الاقتراع ليس كما تركناها أمس، لذلك ستعقد جلسة محكمة يوم الأحد، لفحص الذي حصل في الصناديق".

وختم علي الصالح حديثه بالقول إن "الطلب الذي قُدّم عن طريق جسم طلابي آخر، إذ إننا أردنا أن يكون الفرز اليوم، وذلك لأننا كلنا ثقة أن قائمة الكرمل ستنجح، ولكن هناك جسما طلابيا آخر قدم شكوى للمحكمة لفحص ما حصل".

وقال مُركّز الجبهة الطلابية في قائمة تحالف "الكرمل"، صالح إغباريّة لـ"عرب 48" إن "لجنة الانتخابات طلبت وضع صناديق الاقتراع بعد إغلاقها، أمس، في غرفة لجنة الانتخابات، ونحن اعترضنا على ذلك، إذ إننا طالبنا بوضع الصناديق في مكان مستقل، ورفض ذلك، وبدورنا صوّرنا الصناديق قبل الخروج من القاعة وإغلاقها، وعندما وصلنا صباح اليوم، وجدنا أن الصناديق مختلفة عن الوضعية التي تركناها أمس، وهذا أثار الشك لدينا بحصول أمر ما بالصناديق، لذلك قدمت جهات طلابية شكوى للمحكمة".

صالح إغباريّة

وأوضح أن "نسبة الطلاب العرب من إجمالي المصوتين لنقابة الطلاب العرب في حيفا، أمس، بلغت ما يعادل 54%، وبرز حضور الطلاب العرب في هذه الانتخابات، نشكرهم على دورهم من أجل التغيير، والحفاظ على دورنا، وضمان المساواة في النقابة، وحيز يضم الطالب العربي، ولا يفصله عن واقع الجامعة".

وختم إغباريّة حديثه بالقول إنه "من الواضح أن هناك من يريد تعطيل الانتخابات أو تصميمها على مقاسه، ونحن بدورنا في تحالف الكرمل، والذي يضم التجمع والجبهة وطلابا مستقلين، نقوم بدور فاعل ضد المحاولات كلها التي تعرقل التصويت، وسنستمر حتى نغيّر الإدارة الحالية في نقابة الطلاب".

الكرمل: واثقون من قوتنا ونطالب بفرز الصناديق بشكل فوري

أصدر تحالف "الكرمل" الذي يضم الجبهة الطلابية وجفرا - التجمع الطلابي الديمقراطي وطلابا مستقلين في جامعة حيفا، بيانًا ظهر اليوم الخميس، يعلم فيه جمهور الطلبة عن تأجيل فرز الأصوات في انتخابات النقابة، بعد توجه المعارضة للنقابة الحالية (فاعد هستونتديم) إلى المحكمة بتهمة التزوير.

وفي هذا السياق، تؤكد قائمة الكرمل "ثقتها الكبيرة بأن نتائج الانتخابات - في حال كانت نزيهة - تحمل في طياتها بشائر خير للتمثيل العربي".

وأضاف بيان الكرمل: "ما يحدث اليوم يشتم منه رائحة العنصرية، فبعد أن رأى الجميع قوة طلابنا العرب الذين قلبوا الموازين، وأثبتوا أن صوتهم حاضر ومؤثر هناك محاولة لتأجيل الفرز وإلغاء الانتخابات. نحن أيضًا نؤكد أننا لا نثق بنزاهة النقابة الحالية ومن يقودها، وندعو لضمان الشفافية والعدالة من قبل إدارة الجامعة".

وأكدت قائمة الكرمل: "أن يوم أمس كان يومًا تاريخيًا. لقد سطر فيه طلابنا العرب مشهدًا رائعًا من التكاتف والوحدة، أرسلوا فيه رسالة واضحة بأن الطلاب العرب قوة لا يُستهان بها. نحن على ثقة بأنه في حال كانت النتائج نزيهة، فإنها ستحقق إنجازًا للطلاب، وسيكون هذا خطوة أخرى نحو تمثيل متساوي في النقابة".

وأنهت قائمة الكرمل بيانها بأنها "مستمرة في عملها وسعيها لتحقيق العدالة والمساواة وتحصيل حقوق الطلاب العرب في جامعة حيفا، ولن تثنيها أي محاولات تشويه أو عرقلة".