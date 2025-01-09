قتيل بجريمة إطلاق نار بالطيرة

سجل في العام 2024 ارتكاب 221 جريمة قتل بمناطق 48، مقابل 222 جريمة خلال العام الماضي 2023. تتصدر منطقة الجليل أعداد ضحايا العنف والجريمة للعام الثاني على التوالي بواقع 107 ضحايا، تليها منطقة المركز 93 ضحية، ثم النقب 28.

قتل مروان ناصر (51 عاما)، وذلك جراء تعرضه إلى جريمة إطلاق نار في مدينة الطيرة بالمثلث الجنوبي، فجر اليوم الخميس، علما أن هذه هي جريمة القتل الأولى التي تسجل في البلدات العربية في العام 2025.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في الطيرة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وأقر مقتل شخص في الخمسينيات من عمره، متأثرا بإصابته الحرجة.

الضحية مروان ناصر (مواقع التواصل)

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الضحية تعرض لجريمة إطلاق نار خلال تواجده داخل مركبة.

والأربعاء، سجلت عدة جرائم عنف وإطلاق رصاص في البلدات العربية، ففي ساعات المساء، أُصيب شخصان بجراح، ووصفت إصابة أحدهما بأنها خطيرة، من جرّاء شجار نشب في بلدة نحف، فيما أُصيب شاب بجراح متوسطة الخطورة برصاص الشرطة في عرعرة المثلث.

كما أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء شجار تخلله إطلاق نار في بلدة الشيخ دنون قرب حيفا، فجرا.

221 جريمة قتل بالمجتمع العربي خلال 2024

وسجل في العام 2024 ارتكاب 221 جريمة قتل في مناطق 48، مقابل 222 جريمة خلال العام الماضي 2023.

وتتصدر منطقة الجليل أعداد ضحايا العنف والجريمة للعام الثاني على التوالي بواقع 107 ضحايا، تليها منطقة المركز 93 ضحية، ثم النقب 28 ضحية.

ووفق المعطيات، فإن 5% من الضحايا أطفال وقاصرون تحت 17 عامًا، 18% بين أعمار 18-24، و46% بين أعمار 25-39.

و9% من الضحايا نساء (22 امرأة وطفلة) مقابل 16 العام الماضي (ارتفاع بـ37.5%)، و11 ضحية عام 2022 (ارتفاع بـ 100%).