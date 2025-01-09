قلنسوة: وفاة شاب بعد أيام من تعرضه لجريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت قبل عدة أيام عن وفاة الشاب محمد علي جمل من مدينة قلنسوة، وهو الضحية الثاني منذ مطلع العام الجاري.

توفي الشاب محمد علي جمل (26 عاما) من مدينة قلنسوة مساء الخميس متأثرا بإصابته بجريمة إطلاق نار تعرض لها قبل أيام.

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وكان الضحية قد أحيل بحالة خطيرة إلى المستشفى، حيث مكث لعدة أيام في قسم العلاج المكثف قبل أن يقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ولم تبلغ الشرطة عن اعتقال أي مشتبه به في الجريمة المرتكبة.

قتيلان في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وهذه جريمة القتل الثانية في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2025، وأسفرت الجريمة الأولى عن مقتل مروان ناصر (51 عاما) من مدينة الطيرة فجر الخميس.

وسجل في العام 2024 ارتكاب 221 جريمة قتل في المجتمع العربي، مقابل 222 جريمة خلال العام 2023.

وتعد هذه الأرقام ضعف عدد الجرائم التي كانت تقترف في السنوات ما قبل تولي وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، منصبه في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2022، حيث وقع 109 جرائم قتل في أراضي 48 خلال عام 2022، و111 جريمة قتل خلال عام 2021، و100 جريمة خلال عام 2020.