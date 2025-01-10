انتخاب سكرتارية جديدة لفرع التجمع في الناصرة

وفق النتائج فقد انتُخب كل من رشدي سلايمة، وعطية دراوشة، ومازن حاج، ومهند أبو راس، وعابد عابد، وغادة يزبك، وعرين هواري، وهبة يزبك، ورنا فاهوم، أعضاء لسكرتارية فرع الناصرة.

انتخب فرع التجمّع الوطني الديمقراطي في الناصرة، سكرتارية جديدة لفرع التجمع في المدينة، خلال اجتماع عُقد أمس الخميس.

وجرى انتخاب سكرتارية جديدة لفرع الناصرة، تحت إشراف عضو لجنة المراقبة المركزية، ألبير أندريا؛ ووفق النتائج فقد انتُخب كل من رشدي سلايمة، وعطية دراوشة، ومازن حاج، ومهند أبو راس، وعابد عابد، وغادة يزبك، وعرين هواري، وهبة يزبك، ورنا فاهوم، أعضاء لسكرتارية فرع الناصرة.

كما انتُخب ألبير أندريا، وإبراهيم عابد، أعضاء في لجنة المراقبة للفرع بالمدينة.

وعُقد الاجتماع بحضور رئيس الحزب، سامي أبو شحادة، ونائب الأمين العام، يوسف طاطور، وأعضاء المكتب السياسي، بكر عواودة، وهبة يزبك، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء فرع الناصرة.

وكان الاجتماع قد افتتح من قبل عضو لجنة المراقبة المركزية، ألبير أندريا، بشرح عن وضع الناصرة، والأهداف المطلوبة في المرحلة المقبلة، وتلاه بمداخلة سياسية قدّمها رئيس الحزب، سامي أبو شحادة، تناول فيها الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد والمنطقة، مع التركيز على العدوان المستمر على قطاع غزة.

وأكد شحادة على أهمية إعادة تنظيم فرع الناصرة، ليلعب دورًا فعّالًا في التأثير على مجريات الأمور السياسية والاجتماعية في المدينة.

ولفت المسؤول التنظيمي في الحزب، يوسف طاطور، إلى الحاجة الملحّة لتقوية تنظيم الفرع، بخاصة في مدينة الناصرة التي لها أهمية كبيرة في المجتمع العربي، مشيرًا إلى نجاحات الحركة الطلابية في الحزب من خلال نشاطاتها في جامعات القدس، وحيفا، وتل أبيب، و"التخنيون"، وآخرها قائمة الكرمل التي حازت على دعم واسع.

وشهد الاجتماع مداخلات من أعضاء الحزب، تناولت القضايا المحلية والقطرية، مع التركيز على أهمية تعزيز العمل السياسي والتنظيمي في المدينة.