إصابة سائق دراجة بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة قرب ديمونة

أسفر حادث طرق وقع على الشارع السريع رقم 25 بالقرب من ديمونة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأحد، عن إصابة سائق دراجة هوائية بجروح خطيرة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب سائق دراجة هوائية، يبلغ من العمر 60 عاما، بجروح خطيرة بعد أن صدمته مركبة على الشارع السريع رقم 25 بالقرب من مدينة ديمونة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأحد.

وقدم له مسعفون ومضمدون من خدمة "نجمة داود الحمراء" العلاج الأولي للمصاب، ونقلوه إلى مستشفى "سوروكا" مصابًا بإصابة في الرأس.

وأفاد مسعف الطوارئ من وحدة الدراجات النارية التابعة لـ"نجمة داود الحمراء"، اليوسف الملاح، بأنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا راكب الدراجة ملقى على جانب الطريق فاقدًا للوعي، ويعاني إصابة خطيرة في الرأس. قدمنا ​​له على الفور العلاج الطبي المنقذ لحياته، والذي شمل الضمادات، ونقلناه في سيارة العناية المركزة التابعة لنجمة داود الحمراء إلى المستشفى، وقد كان في حالة خطيرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.