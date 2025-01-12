جامعة حيفا: بدء فرز أصوات انتخابات النقابة بعد تأخير 5 أيام

من المتوقع أن تستمر عملية فرز الأصوات عدة ساعات، حيث سيتم فرز الأصوات يدويًا، ويصل عدد الأصوات إلى آلاف الأصوات.

بدأت، عصر اليوم الأحد، عملية فرز الأصوات لانتخابات النقابة الطلابية في جامعة حيفا، وذلك بعد تأجيل عملية فرز الأصوات التي كانت من المفترض أن تكون، مساء الأربعاء الماضي، فيما تم تأجيل عملية الفرز مرتين، وهو ما أثار الشكوك حول نيّة التزييف في صناديق الاقتراع.

وسيتم فرز 6 صناديق اقتراع، فيما تقدمت للانتخابات 4 قوائم طلابية، ومن بين القوائم قائمة "الكرمل" الطلابية وهي تحالف انتخابي عربي مشترك، والتي تضم قائمة "التجمع الطلابي"، و"الجبهة الطلابية" وطلاب عرب مستقلين، وبالمقابل خاضت الانتخابات 3 قوائم طلابية إسرائيلية من ضمنها النقابة سابقًا، والقائمة اليمينية الإسرائيلية التي تترأس النقابة حاليًا.

ومن المتوقع أن تستمر عملية فرز الأصوات عدة ساعات، حيث سيتم فرز الأصوات يدويًا، ويصل عدد الأصوات إلى آلاف الأصوات.

الكرمل: نواصل الضغط لفرز صناديق الاقتراع ونحذر من محاولات التلاعب بنتائج انتخابات نقابة الطلاب

وكانت قد أصدرت قائمة "الكرمل" في جامعة حيفا بيانًا، صباح الأحد، عبّرت فيه عن قلق بالغ إزاء التطورات المتعلقة بانتخابات نقابة الطلاب في جامعة حيفا، وخاصةً المماطلة في عملية فرز صناديق الاقتراع لليوم الخامس على التوالي.

وقالت قائمة "الكرمل" إنه "جرت العادة أن تتم عملية الفرز بشكل فوري بعد إغلاق صناديق الاقتراع؛ إلّا أننا فوجئنا من تأجيلات متتالية من قبل لجنة الانتخابات لأسباب ترفض اللجنة الإفصاح عنها، وكان آخرها تأجيل فرز صناديق الاقتراع إلى الساعة الرابعة عصرا، وذلك خلافا لقرارها السابق الذي حدد موعد الفرز عند الساعة الثانية عشرة ظهرا".

وأضافت "إننا نُحمّل جميع الأطراف، سواء لجنة الانتخابات التابعة للنقابة بالإضافة للإدارة الحالية للنقابة وكتلة (ڤاعاد هستونديم) مسؤولية هذه المحاولات، حيث تظهر مؤشرات على احتمال وجود توافق ضمني بينهم لإجهاض إرادة الطلاب العرب والقوى الديمقراطية ومنعهم من تحقيق إنجازهم المستحق من خلال تأخير عملية الفرز. هذا السلوك غير النزيه يعكس حالة من الخوف لدى هذه الأطراف من التغيير الحقيقي الذي تقوده قائمة الكرمل داخل الحرم الجامعي".

وشددت على أن "قائمة الكرمل تواصل ضغطها على لجنة الانتخابات للبدء في عملية الفرز الفوري للصناديق، مؤكدة ثقتها بنتائج التصويت في ظل المشاركة الواسعة والإقبال غير المسبوق من طلابنا على صناديق الاقتراع".

وختمت الكرمل بالقول إنه "ندعو جميع طلابنا إلى الاستمرار بالالتفاف حول قائمة الكرمل والتمسك بهذا الإنجاز، فهو ليس فقط نجاحًا انتخابيًا، بل خطوة أخرى نحو تعزيز العمل الوحدوي وتأثيره داخل جامعة حيفا للدفاع عن مصالح الطلاب العرب وخلق حيّز أكاديمي مبني على أسس الديمقراطية والمساواة. كما ندعو إدارة الجامعة والجهات المسؤولة إلى التدخل الفوري لضمان الشفافية والنزاهة في عملية الفرز، وإعلان النتائج بشكل واضح دون أي تأخير إضافي".