تجمع حيفا يصوّت ضد ميزانية البلدية للعام 2025 بسبب ضرب التعليم العربي

صوّت رئيس كتلة تجمّع حيفا، الأستاذ شربل دكور، وقيادات محلية ضد ميزانية بلدية حيفا للعام 2025، بعد أن قررت إدارة رئيس البلدية، يونا ياهف، ورئيسة اللجنة المالية، صوفي ناقاش، وبخطوة عنصرية، ضرب التعليم العربي وحرمان المدارس الأهلية والرسمية العربية من الميزانيات البلدية اللازمة.

واعتبر دكور، ميزانية بلدية حيفا لعام 2025، أنها "سيّئة وعنصرية وتميّز ضد المجتمع العربي، وتضرب على نحو خاص التعليم العربي والمدارس العربية الأهلية والرسمية بشكل صارخ، تلغي الميزانيات المستحقة لمدرسة حوار الرسمية، وترمي للعرب الفتات".

وأكد أن "الأخطر من ذلك، هو تجاهل وعدم تخصيص أية موارد ومشاريع لمحاربة الجريمة والعنف التي نعانيها ويمسّ الأمن الشخصي لكل واحد وواحدة فينا".

شربل دكور

وصرح تجمع حيفا "جاء ضرب التعليم العربي في الميزانية بعد أن رفض رئيس البلدية، يونا ياهف، ورئيسة اللجنة المالية، صوفي ناقاش، مطالب تحسين التعليم العربي في ميزانية البلدية للعام 2025 التي قدّمها المجلس المهني الاستشاري لقضايا عرب حيفا، والتي وضعتها كتلة تجمّع حيفا والأستاذ شربل دكور، لدعم التعليم العربي خصوصا المدارس الأهلية التي تُقْصَى بالكامل وحتى العداء لها أحيانا كما قال ياهف بكل استعلاء في جلسة الميزانية أمام الجميع".

وأضاف أنه "بعد أن عبّر الأستاذ شربل دكور عن رفضه للتمييز، وضرب التعليم العربي، ردّ ياهف عليه في الجلسة وبشكل عنصري مرفوض: 'مستحيل أدعم المدارس الأهلية العربية.. أنتم تعيشون في أساطير، وتعتقدون أنكم أحسن من غيركم'. شربل دكور ردّ: أكثر من 70% من الطلاب العرب في المدارس الأهلية.. ومنعت الميزانيات أيضا عن مدرسة حوار الرسمية.. كفى لهذا الاستخفاف.. لن نسمح لك بضرب المدارس العربية".

وختم دكور حديثه بالقول إن "رسالتي في البلدية نهضة وحماية التعليم العربي. مدارسنا هي فخر حيفا ومجتمعنا، وهي من حمت هوية وثقافة شبابنا، وخرّجت الآلاف من عرب حيفا، وأوصلتهم إلى أعلى المراتب.. مدارسنا حمتنا وتحمينا، ومن واجبنا حمايتها وتحصينها".