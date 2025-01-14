مصرع شاب في حادث طرق بمنطقة طبرية

أسفر حادث طرق ذاتي في منطقة طبرية عن مصرع شاب متأثرا بجراحه الخطيرة بعد تخليصه من داخل السيارة التي انحرفت عن مسارها.

لقي شاب (27 عاما) مصرعه في حادث طرق ذاتي نجم عن انحراف مركبة عن مسارها على شارع 8277 بمنطقة طبرية؛ مساء الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووصلت طواقم طبية وأخرى من سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث، وعملت على تخليص الشاب من السيارة، ولم يكن أمامها سوى إقرار وفاته في المكان متأثرا بجراحه.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي، إنه "وصلنا إلى حادث صعب نجم عن اصطدام سيارة بجدار في قارعة الشارع، وقد تعرضت السيارة لأضرار كبيرة وكان المصاب عالقا بداخلها، وبعد أعمال تخليص جرى تخليص الشاب دون علامات حياة حيث عانى من إصابة بالغة الخطورة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.