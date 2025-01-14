هدم مظلة مقبرة قرية خشم زنة بالنقب

أقدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، اليوم الثلاثاء، على هدم مظلة مقبرة قرية خشم زنة مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

من مكان الهدم بالنقب، اليوم

هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، اليوم الثلاثاء، مظلة مقبرة قرية خشم زنة مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وصرح رئيس اللجنة المحلية لقرية خشم زنة، د. كايد العثامين، أن "جرافة وقوات كبيرة وصلوا هذا الصباح لهدم مظلة بسيطة تابعة لمقبرة قرية خشم زنة".

وأكد أن "المظلة لا تعيق شيئا، ولا تشكل أي خطر على أحد. عندما كان هناك حاجة إلى نقل المظلة بسبب طريق، تم نقلها بموافقة سلطة تطوير النقب. ماذا حققت الحكومة من الهدم اليوم، من المستفيد من ذلك؟".

وفي سياق متصل، تواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في جديدة المكر ويركا والزرازير وعكا والناصرة وأم الفحم وشفاعمرو وسخنين وعين ماهل ويافا وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وحرفيش وكفر قرع وبلدات عربية في منطقة النقب وغيرها.