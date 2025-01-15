إصابة شاب بجروح خطيرة في حادث طرق قرب مفرق المكر

أسفر حادث طرق وقع بعد ظهر اليوم، بين سيارة وشاحنة على شارع 1011 بالقرب من مفرق قرية المكر في منطقة الجليل، عن إصابة شاب بجروح خطيرة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

أصيب شاب، يبلغ من العمر 21 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث سير بعد ظهر اليوم، الأربعاء، بين سيارة وشاحنة على شارع 1011 بالقرب من مفرق قرية المكر في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الطبي للمصاب، ثم نقلته إلى مركز الجليل الطبي في نهريا مصابًا بكدمات في أطرافه.

وقالت مسعفة من خدمة "نجمة داود الحمراء" إن "هذا حادث سير خطير بين سيارة وشاحنة. وعندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا السيارة مقلوبة وسائق السيارة فاقد الوعي، ويعاني كدمات شديدة في أطرافه، وقدمنا ​​له الإسعافات الطبية المنقذة للحياة، العلاج الذي شمل إيقاف النزيف، ونقله في سيارة العناية المركزة إلى المستشفى حيث يرقد في حالة خطيرة ومستقرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.