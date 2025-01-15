اعتقال 3 مشتبهين بقتل صابرين حامد من اللد

اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص بشبهة الضلوع في جريمة قتل صابرين حامد من مدينة اللد في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة الرملة، بعد ظهر أمس الثلاثاء.

من مكان الجريمة بالرملة، أمس (تصوير نجمة داود الحمراء)

أعلنت الشرطة، صباح اليوم الأربعاء، عن اعتقالها ثلاثة أشخاص بشبهة الضلوع في جريمة قتل صابرين حامد (30 عاما) من مدينة اللد في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة الرملة، بعد ظهر أمس الثلاثاء.

ووفقا للشرطة، فإنه "في إطار تقييم للوضع، قام به قائد اللواء، تقرر إلقاء مهمة التحقيق بهذه الجريمة على الوحدة الخاصة لمكافحة الجريمة في المنطقة، جُمعت أدلة من موقع الجريمة ومحيطها، مما أدى إلى كشف هوية المشتبه بهم الثلاثة".

الضحية صابرين حامد

وأضافت أنه "الليلة الماضية، قامت عناصر من وحدة (يلاب) بالتعاون مع قوة خاصة من محطة شرطة الرملة ووحدة (يسام) باعتقال المشتبه بهم: شقيقان من اللد في الأربعينيات من عمريهما، والمشتبه به الثالث يبلغ من العمر نحو 20 عاما من سكان الرملة، وستعرضهم الشرطة بناء على نتائج التحقيق على المحكمة لطلب تمديد اعتقالهم".