مقتل امرأة إثر تعرضها لعنف في منزلها بمنطقة حيفا

تعرضت امرأة لاعتداء بمطرقة في شقتها بكريات آتا، وحُقِّق في الاشتباه بأن شقيقها هو من هاجمها بمطرقة وضربها في رأسها •بعد عمليات الإنعاش، كان على الطاقم الطبي إقرار وفاتها متأثرة بجروحها الخطيرة.

من المكان، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

عُثر صباح اليوم، الأربعاء، على امرأة تبلغ من العمر 49 عاما في حالة حرجة داخل منزلها في بلدة كريات آتا بالقرب من حيفا، وحَدَّد الطاقم الطبي وفاتها لاحقا.

ووفقا لمصادر طبية، عُثر على المرأة فاقدة للوعي، وعليها علامات عنف. ووصلت الطواقم الطبية إلى مكان الجريمة، وأجرت عمليات إنعاش للمرأة، لكن الطاقم الطبي اضطر لإقرار وفاتها في المكان.

ويشتبه في أن المرأة تعرضت لاعتداء، على ما يبدو، من قبل شقيقها، بمطرقة على رأسها. وتحقق الشرطة في الاشتباه بجريمة قتل.

وأعلنت الشرطة، في وقت لاحق، عن اعتقال المشتبه به بعد أن هرب من البيت، وهو شقيق الضحية.