مصرع شاب دهسا على شارع 40 بالقرب من اللد

أسفر حادث دهس وقع على شارع رقم 40 بالقرب من مفرق مدينة اللد، صباح اليوم، عن مصرع عابر سبيل في العشرينيات من العمر.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

لقي شاب، يبلغ من العمر 20 عامًا، مصرعه صباح اليوم، الخميس، بعد أن دهسته سيارة على شارع رقم 40 بالقرب من مفرق مدينة اللد.

وأقرت طواقم طبية وفاته على الفور في المكان.

وقال مسعفان من خدمة "نجمة داود الحمراء" إنه "شاهدنا عابر السبيل ملقى في منتصف الشارع فاقداً للوعي دون نبض ودون تنفس، وشاهدنا المركبة المجاورة له، وقد تعرضت لأضرار في الجزء الأمامي. أجرينا الفحوصات الطبية، وبعد إجراء الفحوصات على الشاب، تبين أنه تعرض لإصابة متعددة الأجهزة، واضطررنا إلى إقرار وفاته على الفور، وفُحِص سائق السيارة، ولم يكن بحاجة إلى علاج طبي".

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة بأنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع على شارع 40 بالقرب من مفترق اللد باتجاه الجنوب.

15 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث طرق منذ مطلع العام 2025

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق بالبلاد، صباح اليوم، أن 15 شخصا بينهم 3 من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث طرق على الشوارع المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، فقد لقي 437 شخصا، بينهم 162 من المواطنين العرب، مصارعهم في حوادث طرق على الشوارع المختلفة خلال العام الماضي 2024. ولقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019. ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.