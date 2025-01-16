مصرع عامل إثر انقلاب جرافة في ورشة بناء بالقدس

أسفر انقلاب جرافة في ورشة بناء بمستوطنة "غفعات زئيف" بالقرب من مدينة القدس، صباح اليوم، عن مصرع عامل في العشرينيات من العمر.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

لقي شاب، يبلغ من العمر 20 عامًا، مصرعه جراء انقلاب جرافة في ورشة بناء بمستوطنة "غفعات زئيف" بالقرب من مدينة القدس، صباح اليوم الخميس.

وأقر طاقم طبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" الذي حضر إلى مكان الحادث، وفاة العامل على الفور.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

5 ضحايا في حوادث العمل منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها جمعية "عنوان العامل" أن عدد ضحايا حوادث العمل في البلاد، منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم بلغ 5 ضحايا، يشمل ضحية اليوم بالقرب من القدس.

وفي العام الماضي 2024، بلغ عدد ضحايا حوادث العمل 69 ضحية غالبيتهم من العمال العرب والأجانب.

ويظهر من المعطيات أن 83 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل في العام 2023، منهم 48 في قطاع البناء (58% من إجمالي الوفيات). وفي كافة قطاعات العمل كان السقوط عن ارتفاع هو السبب الأول لحوادث العمل، حيث كانت خطورة الإصابة متوسطة أو أعلى في 50% من الحوادث. وكان "سقوط جسم"، هو سبب الوفاة في 15% من الحوادث المبلغ عنها.

كما لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث العمل، في العام 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.