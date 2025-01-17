الرامة: 3 إصابات إحداها خطيرة في جريمة طعن

أسفرت جريمة طعن في بلدة الرامة عن إصابة 3 أشخاص بجراح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، فيما لم تبلغ الشرطة عن اعتقال أي مشتبه به.

أصيب 3 أشخاص بجراح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في جريمة طعن ارتكبت ببلدة الرامة في منطقة الشاغور؛ اليوم الجمعة.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين الثلاثة، إذ وصفت حالة أحدهم (45 عاما) بالخطيرة بينما الآخران وصفت حالتهما بالطفيفة.

وقال المضمد أحمد حاج، إن "الحديث يدور عن حادثة عنف أسفرت عن إصابة 3 أشخاص، ومع وصولنا كان المصابون وهم بوعيهم وقد عانى أحدهم من إصابات خطيرة اخترقت جسده، وعلى الفور قدمنا لهم العلاجات الأولية ونقلناهم بسيارات العلاج المكثف".

وأحيل المصابون إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه.