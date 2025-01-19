4 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالنقب

أصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع، بعد ظهر اليوم، بين مركبتين على شارع 40 في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب أب وابنه البالغ من العمر 10 سنوات بجروح خطيرة ومتوسطة في حادث سير وقع على شارع 40 في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان اتحاد الإنقاذ (إيهود هتسالا) في الجنوب بأن "الطواقم الطبية التابعة قدمت الإسعافات الأولية لمصابين في مكان الحادث الذي وقع على شارع 40 بالقرب من متسبيه رامون".

وقالت مسعفة إن "هذا حادث بين مركبتين. قدمنا ​​الإسعافات الأولية في مكان الحادث لسائق السيارة، يبلغ حوالي 45 عامًا، وابنه، حوالي 10 سنوات، اللذين أصيبا بجروح خطيرة ومتوسطة، ورجل وامرأة في الثلاثينيات من العمر، إصاباتهما طفيفة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.