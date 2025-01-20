اتهام شاب من رهط بقتل غزال أبو لطيّف

وجهت النيابة العامة في لائحة اتهام قدمتها إلى المحكمة المركزية في بئر السبع تهمة قتل غزال عزات أبو لطيّف من رهط لشاب من المدينة.

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد محمود شيخ العيد (24 عاما) من رهط، والذي "دخل إلى صالون حلاقة في المدينة، وأطلق النار على المرحوم غزال عزات أبو لطيّف؛ مما أدى إلى مقتله، كما عرّض حياة مواطنين آخرين للخطر".

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام التي قدمتها، أمس الأحد، طلبا لاعتقال المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

الضحية غزال أبو لطيّف

ووجهت للمتهم "القتل العمد، وحمل السلاح على نحو غير قانوني، واستخدام مركبة لارتكاب جريمة".

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في إطار نزاع مستمر بين عائلتين في رهط، وصل المتهم إلى صالون حلاقة في المدينة، وأخرج مسدسًا، أطلق عدة طلقات نارية على الضحية من مسافة قريبة، مما عرض حياة أشخاص آخرين كانوا موجودين في مكان الحادث للخطر، وأصيب الضحية بعدة رصاصات في الحوض والبطن، وتوفي متأثراً بإصاباته الخطيرة. وبعد إطلاق النار، فرّ المتهم من مكان الحادث، ولم يُقْبَض عليه إلا بعد أشهر".