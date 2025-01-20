الرملة: اعتقال 14 شخصا بشبهة ارتكاب جرائم عنف

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم، عن اعتقال 14 شخصا من الرملة وبلدات أخرى بشبهة "ارتكاب جرائم عنف وإضرام النار وابتزاز بغية الاستيلاء على عقارات"،.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، 14 شخصا من الرملة وبلدات أخرى بشبهة "ارتكاب جرائم عنف وإضرام النار وابتزاز بغية الاستيلاء على عقارات"، وادعت أن بعضهم ينتمي إلى "عائلة إجرام معروفة".

وذكرت الشرطة، اليوم، "ألقت شرطة الرملة القبض على 14 مشتبهًا، بينهم أفراد من عائلة واحدة، بشبهة الاستيلاء على أراضٍ وعقارات باستخدام العنف والابتزاز، إضافة إلى الاحتيال وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".

وأضافت أنه "بدأ التحقيق بعد تلقي بلاغ عن محاولة ابتزاز لمنع بيع شقة بسعر منخفض. خلاله، استُخدمت وسائل تقنية متقدمة، وكُشف عن شبهات بالاستيلاء على ممتلكات بقيمة ملايين الشواقل. خلال العملية، حجزت الشرطة ممتلكات وضبطت أدلة، وسيُعرض المشتبهون على المحكمة لبحث تمديد توقيفهم".