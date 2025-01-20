ضحية ثانية برصاص الشرطة في عرابة: وفاة فراس عاصلة متأثرا بإصابته

توفي الشاب فراس محمد صبحي غزال عاصلة من عرابة البطوف، اليوم، متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية، مساء يوم الخميس الماضي.

أعلنت في مدينة عرابة البطوف بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، اليوم الاثنين، عن وفاة الشاب فراس محمد صبحي غزال عاصلة، متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية، مساء يوم الخميس الماضي.

وقُتل الشاب مجد عبد صبحي غزال عاصلة (17 عاما) برصاص عناصر الشرطة في عرابة؛ مساء الخميس، وهو ابن عم الشاب فراس محمد صبحي غزال عاصلة.

وادعت الشرطة أنه خلال عمل عناصر لها في أحد أحياء عرابة "وصل مشتبهون مسلحون إلى المكان وأطلقوا النار، ثم ردت العناصر بإطلاق النار نحو المصدر".