وقفة صمت للطلبة العرب في جامعة تل أبيب تخليدا لأرواح شهداء غزة

دعا الطلاب لاستمرار وقف إطلاق النار، وإعادة إعمار القطاع والجامعات والمستشفيات والمدارس في غزة؛ كما رفع الطلاب المشاركون في الوقفة، صور الأطفال الشهداء في قطاع غزة.

شارك العشرات من الطلبة العرب في جامعة تل أبيب، الإثنين، في وقفة صمت في الجامعة، تخليدًا لأرواح الشهداء في قطاع غزة، وذلك غداة دخول اتفاق وقف إطلاق النار، حيّز التنفيذ.

وعمدت مجموعة من الطلاب المتطرفين، إلى استفزاز الطلاب العرب خلال الوقفة، ونعتهم بعبارات عديدة.

من الوقفة ("عرب 48")

في المقابل، رفع الطلاب المشاركون في الوقفة، صور الأطفال الشهداء في قطاع غزة، كما كتب الطلاب كلمة "غزة" خلال الوقفة.

من الوقفة ("عرب 48")

ودعا الطلاب لاستمرار وقف إطلاق النار، وإعادة إعمار القطاع والجامعات والمستشفيات والمدارس في غزة.

وقالت الطالبة يارا غرابلة من الحراك الطلابي في جامعة تل أبيب لـ"عرب 48" "وقفنا اليوم هنا، كل الطلاب من الحراكات الطلابية المختلفة في جامعة تل أبيب الشيخ موّنس في يافا التاريخية، بسبب العجز الذي شعرناه كل هذه الفترة، وعدم القدرة الذاتية السياسية والاجتماعية، على أن نعمل أي شيء في ظل الحرب والإبادة الجماعية التي تعرّض لها شعبنا، حتّى قبل يومين فقط".

الطالبة يارا غرابلة

وأضافت أن الوقفة "وقفة صمت لأرواح الشهداء، وتخليد لهم ولأرواحهم وأسمائهم، وكذلك للجامعات والمدارس والمكتبات (التي طاولها القصف الإسرائيليّ كذلك)".

وقال الطالب في جامعة تل أبيب محمد مصاروة لـ"عرب 48" إن "الوقفة التي نظمناها، تخلّد أرواح الشهداء الذين استشهدوا نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، والتي استمرت لأكثر من سنة وأربعة شهور".

الطالب محمد مصاروة

وذكر أن "خلال الوقفة قرأنا كلمة عن الوضع المأساوي الذي يعيشه أهلنا في غزة، وعدد الشهداء والكوارث هناك، بالاضافة إلى ذلك وقفنا دقيقة صمت لأرواح الشهداء".

ولفت إلى أن "الهدف من الوقفة، رفع صوت أهلنا في غزة، والاستمرار في النضال ضد سياسة التضييقات وكمّ الأفواه التي اتبعتها المؤسسة الإسرائيلية، منذ بداية الحرب".

وقال مصاروة "صحيح أننا طلاب في الجامعات الإسرائيلية، ولكننا جزء من الشعب الفلسطيني، ونحن نوصل رسالة لأهلنا في غزة، بأننا امتداد لهم، وهم امتداد لنا، هكذا كنا وسنبقى".

وشدّد على أنه "من المهم والضروريّ، أن نرفع صوتنا كطلاب فلسطينيين أمام الصوت الإسرائيلي، إذ إنه لا يمكننا الخضوع أمام هذه الأصوات".