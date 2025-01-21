إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء برمات غان

أسفر حادث عمل وقع في ورشة بناء بمدينة رمات غان، اليوم، عن إصابة خطيرة لعامل، يبلغ من العمر 44 عامًا.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

نُقل رجل يبلغ من العمر 44 عامًا إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد إصابته بجزء ثقيل سقط عليه من رافعة في أحد مواقع البناء بمدينة رمات غان اليوم، الثلاثاء.

وأفادت مصادر طبية بأنه أصيب عاملان بجروح نتيجة سقوط جزء ثقيل عليهما من رافعة في موقع بناء بالقرب من تقاطع "ألوف سديه".

وقدمت الطواقم الطبية، ونقلت رجلا يبلغ من العمر 44 عامًا إلى المستشفى في حالة خطيرة مع إصابات جهازية متعددة، وآخر في حالة طفيفة.

وأفاد مسعفان من خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "تلقينا اتصالاً يفيد بإصابة عاملين اثنين بسقوط جزء عليهما من رافعة فوق شاحنة أثناء عملهما. وصلنا إلى موقع البناء بطواقم كبيرة، واقتادونا إلى العاملين، وهما مستلقيان وأحدهما فاقد للوعي، ويعاني إصابة خطيرة متعددة الأجهزة، وبدأنا على الفور في تقديم العلاج الطبي الأولي الذي شمل الضمادات والتثبيت على اللوحة والمساعدة على التنفس، وبعد عمليات الإنقاذ التي قام بها فريق إنقاذ خاص أُرْسِل إلى مكان الحادث، نُقل المصابان إلى سيارة وحدة العناية المركزة، ونقلناهما إلى المستشفى، حالة أحدهما صعبة والآخر طفيفة".

وفتحت الشرطة الإسرائيلية ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

6 ضحايا في حوادث العمل منذ مطلع العام

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن عدد ضحايا حوادث العمل في البلاد، منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم بلغ 6 ضحايا.

وفي العام الماضي 2024، بلغ عدد ضحايا حوادث العمل 69 ضحية غالبيتهم من العمال العرب والأجانب.

ويظهر من المعطيات أن 83 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل في العام 2023، منهم 48 في قطاع البناء (58% من إجمالي الوفيات). وفي كافة قطاعات العمل كان السقوط عن ارتفاع هو السبب الأول لحوادث العمل، حيث كانت خطورة الإصابة متوسطة أو أعلى في 50% من الحوادث. وكان "سقوط جسم"، هو سبب الوفاة في 15% من الحوادث المبلغ عنها.

كما لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث العمل، في العام 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.