اعتقال 27 مشتبها بجمع الخاوة من مقاولي البناء في الساحل والشمال

أعلنت الشرطة، اليوم، عن اعتقال 27 مشتبها بجمع الخاوة من مقاولي البناء في منطقتي الساحل والشمال.

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على 27 مشتبهًا بجمع الإِتاوة "الخاوة" من مقاولي البناء في منطقتي في الساحل والشمال.

ووفقا للشرطة، اليوم الثلاثاء، فإنه "كشفت الشرطة، بعد عام من تشغيل وكيل سري، شبكة واسعة لجمع الخاوة من مقاولي البناء في الساحل والشمال، ما ألحق الضرر بمئات الضحايا".

وأضافت أن "المشتبه بهم قدموا خدمات حراسة وهمية مقابل مبالغ مالية وفواتير صورية، وتعرضت مواقع لاعتداءات عند رفض الدفع. الحملة، بالتعاون مع وحدات شرطية وسلطات الضرائب، انتهت باعتقال 27 شخصًا خلال مداهمات واسعة".