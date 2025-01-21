مصرع طفلة إثر حريق داخل مركبة في حورة بالنقب

لقيت طفلة مصرعها، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إثر حريق شب داخل مركبة في قرية حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 15:02 ورد بلاغ إلى مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب، حول احتراق طفل صغير داخل مركبة. أبلغ المسعفون عن طفلة تبلغ من العمر عامين، ولا تظهر عليها علامات تدل بأنها على قيد الحياة، وهي مصابة بحروق شديدة، وأقرّوا وفاتها".

وقال المسعف أنيس أبو دعابس، إنه "وصلنا إلى مكان الحادث، وشاهدنا مركبة مشتعلة بالنيران، وبعد إخماد الحريق تبين أن طفلة صغيرة كانت ترقد داخل المركبة، وكانت بلا نبض، ولا تتنفس وتعاني حروقا شديدة في جميع أنحاء جسدها. أجرينا الفحوصات الطبية لها، ولكن لسوء الحظ لم يكن أمامنا أية خيار سوى إقرار وفاتها".