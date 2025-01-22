اتهام شاب من بير هداج بنقل طرد بواسطة مسيّرة إلى غزة

نسبت النيابة الإسرائيلية لشاب من قرية بير هداج في منطقة النقب، جنوبي البلاد، تهمة "نقل طرد باستخدام طائرة بدون طيار إلى قطاع غزة".

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في بئر السبع، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد أحد سكان قرية بير هداج في منطقة النقب، جنوبي البلاد، نسبت إليه تهمة "نقل طرد باستخدام طائرة بدون طيار إلى قطاع غزة".

وبحسب لائحة الاتهام، "وصل المتهم (38 عاما) في بداية الشهر مع شخصين آخرين إلى السياج الحدودي مع قطاع غزة. قام الثلاثة بإطلاق طائرة بدون طيار فوق السياج الحدودي إلى داخل قطاع غزة، وألحقوا بها طردًا".

وذُكر في لائحة الاتهام أنه "في وقت لاحق، وصلت قوات الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث، وبدأت في مطاردة الثلاثة الذين حاولوا الهرب من المكان. وأثناء المطاردة، اصطدمت سيارة المتهم بالمركبة العسكرية، وهرب المشتبه بهما الآخران من مكان الحادثة".