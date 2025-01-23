حالته خطيرة.. سائق سيارة فقد وعيه أثناء القيادة في عكا

وصفت طواقم طبية حالة سائق سيارة بأنها خطيرة جدا، بعد أن فقد وعيه أثناء القيادة في عكا، اليوم.

فقد سائق سيارة وعيه أثناء قيادة مركبته في مدينة عكا، اليوم الخميس، ووصفت حالته بأنها خطيرة للغاية.

ووفقا لمصادر طبية، فإن سائق سيارة، يبلغ من العمر 60 عاما، فقد وعيه أثناء قيادة مركبته في مدينة عكا، اليوم، وبعد إجراء الإنعاش القلبي والرئوي، قدم مسعفون من خدمة "نجمة داود الحمراء" العلاج الطبي له، ونقلوه إلى مركز الجليل الطبي في مدينة نهريا، وهو في حالة خطيرة.

وقال نور آل خليفة، المسعف في "نجمة داود الحمراء" إنه "شاهدنا الرجل بالقرب من السيارة فاقداً للوعي دون نبض ودون تنفس. قيل لنا إنهم رأوه ينهار أثناء القيادة. قدمنا ​​له العلاج الطبي الذي شمل التدليك والتنفس والصعق بالكهرباء من جهاز تنظيم ضربات القلب، وبعد أن بدأ قلبه ينبض مرة أخرى، وضعناه في سيارة العناية المركزة، ونقلناه إلى المستشفى، وكانت حالته خطيرة للغاية".