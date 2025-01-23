عرابة: إصابة خطيرة لامرأة في حادث طرق

أسفر حادث طرق وقع بين مركبتين في مدينة عرابة عن إصابة امرأة بجروح وصفت بالخطيرة، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيبت امرأة، في الخمسينيات من عمرها، بجروح وصفت بالخطيرة في حادث طرق وقع بين مركبتين في مدينة عرابة؛ مساء الخميس.

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ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، وقدم العلاجات الأولية للمصابة التي عانت من إصابات خطيرة في القسم السفلي من جسدها.

وقال المضمد مجاهد بدارنة، إن "سائق إحدى المركبتين كانت عالقة بداخلها وواجهنا صعوبة في تخليصها، حيث كانت بوعيها وعانت من إصابات في القسم السفلي من جسدها، وعلى الفور قدمنا لها العلاجات الأولية في المكان ثم نقلناها بسيارة العلاج المكثف وهي بحالة خطيرة".

ونقلت المصابة إلى المركز الطبي للجليل في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.