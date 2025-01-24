حوادث الدراجات النارية: مصابان قرب طبرية ووفاة شاب من مجد الكروم

أسفر حادث طرق وقع بين دراجتين ناريتين عن إصابة شابين بجراح خطيرة ومتوسطة، فيما توفي شاب من مجد الكروم بعد شهور من إصابته بجراح خطيرة.

أصيب شابان، يبلغان 27 عاما من العمر، بجروح وصفت حالة أحدهما بالخطيرة في حادث طرق بين دراجتين ناريتين قرب طبرية، فيما توفي الشاب وجد ساهر مناع (21 عاما) بعد شهور من تعرضه لحادث طرق بينما كان يستقل دراجة نارية على مفرق البلدة الغربي.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لسائقي دراجتين ناريتين على شارع 807 في مدخل "مجدال" قرب بلدة وادي الحمام بمنطقة طبرية، إذ عانيا من جروح في أطراف جسديهما.

وأحيل المصابان إلى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، فجعت بلدة مجد الكروم بوفاة الشاب وجد ساهر مناع متأثرا بإصابته الحرجة بحادث طرق تعرض له أثناء قيادته دراجة نارية في أيلول/ سبتمبر 2024.

وأقر الطاقم الطبي في المستشفى الذي مكث فيه وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.