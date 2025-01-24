عسفيا: حريق في مركبة أسفل عمارة سكنية يشكل خطرا على الأهالي

اندلعت النيران في مركبة بساحة أحد المنازل بالحي القديم في قرية عسفيا، ما تسبب بخطر على المباني المجاورة، وأُرسلت طواقم معززة من محطة الإطفاء والإنقاذ في حيفا إلى مكان الحريق.

من مكان الحريق بعسفيا، فجر اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

اندلعت النيران في مركبة أسفل عمارة سكنية خاصة في قرية عسفيا بمنطقة الكرمل، فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ إلى مركز الاستعلامات 102 بمنطقة الساحل، حول اشتعال النيران في مركبة بساحة أحد المنازل بالحي القديم في عسفيا.

وكان الحريق شديدا بسبب ألسنة اللهب والدخان الكثيف الناجم عن الحريق، وتسبب في خطر على المباني المجاورة، وأُرسلت طواقم معززة من محطة الإطفاء والإنقاذ في حيفا إلى مكان الحريق.

ونفذت طواقم الإطفاء عمليات إطفاء سريعة في المكان، بدءا بالبحث عن الأشخاص المحاصرين في المباني المجاورة في الوقت نفسه الذي تم فيه تحديد موقع اندلاع الحريق، وإخماده باستخدام رغوة الإطفاء وإطلاق الدخان.

وأفاد قائد الإطفاء والإنقاذ، يوسف كيوف: "لقد بدأنا بإجراء فحص بالأشعة، وكان هناك خوف حقيقي من أن نجد أشخاصا مصابين داخل المنزل. وعلى الرغم من وقوع أضرار جسيمة في الممتلكات، إلا أنه لم تقع إصابات".

وأشارت طواقم الإطفاء والإنقاذ وقوات الشرطة إلى أنه "سيصل لاحقا محقق الحريق لمعرفة ملابسات الحادث".