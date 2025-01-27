جدال تحول إلى شجار في مطعم بالزرازير: شاب يطعن عاملا ويحاول دهس آخرين

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم، لائحة اتهام ضد شاب من قرية الزرازير تتضمن "الاعتداء الخطير ومحاولة الدهس خلال شجار اندلع في مطعم"، وطلب اعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الاثنين، لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 21 عامًا من سكان قرية الزرازير في منطقة الجليل، شمالي البلاد، نسبت إليه "الاعتداء الخطير ومحاولة الدهس خلال شجار اندلع في مطعم في بلدة الزرازير في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وبحسب تحقيقات الشرطة، فإن المتهم "وصل إلى المطعم لطلب الطعام، لكنه أبدى استياءه تجاه أحد الموظفين. واندلعت مشاجرة بين الاثنين، طلب في نهايتها المتهم من العامل التحدث معه خارج المطعم. وبعد مغادرتهما، سحب المتهم سكيناً، وطعن العامل عدة مرات".

ووفقا للتحقيقات، "حاول عاملو المطعم، الذين شاهدوا ما يحدث، حماية زميلهم وإبعاد المتهم. وألقوا الكراسي والطاولات عليه، لكن رداً على ذلك، ركب المتهم سيارته، وحاول دهس العمال عدة مرات، قبل أن يلوذ بالفرار. بعد وقت قصير من وقوع الحادث، لم يتمكن أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى منزل المتهم من تحديد مكانه، لكنهم عثروا على السيارة في منزل آخر بالقرية. وبعد مطاردة استمرت ثلاثة أشهر قُبض على المتهم قبل نحو أسبوعين، أثناء زيارته لمنزله".

وكشف التحقيق عن تفاصيل إضافية، مفادها أن "المتهم قاد مركبة بدون رخصة قيادة سارية المفعول، والتي لم يصدرها قط، وكان أيضًا خاضعًا لعدم أهلية القيادة التي فرضتها عليه المحكمة".

صباح اليوم، مع انتهاء التحقيق كما هو مذكور أعلاه، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في الناصرة، تتضمن طلب اعتقال المتهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.