مصرع الطفلة صفاء أبو مديغم في حادث دهس برهط

أسفر حادث دهس وقع في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، الليلة الماضي، عن مصرع الطفلة صفاء أبو مديغم (عامان).

لقيت الطفلة صفاء أبو مديغم (عامان) مصرعها في حادث دهس وقع في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، الليلة الماضية.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" بأن "طفلة تبلغ عامين أصيبت جراء تعرضها لحادث دهس في رهط وحالتها حرجة، إذ نُقلت الطفلة إلى عيادة محلية في رهط، وقُدّمت الإسعافات الأولية لها، ووصفت حالتها بالحرجة مع إصابات شديدة ومتعددة، وأُجْرِيَت عمليات إنعاش خلال النقل، ومن ثم نقلت إلى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج"، إلا أنها توفيت في وقت لاحق.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

27 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث طرق منذ مطلع العام 2025

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق بالبلاد، صباح اليوم، أن 27 شخصا بينهم 5 من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث طرق على الشوارع المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، فقد لقي 437 شخصا، بينهم 162 من المواطنين العرب، مصارعهم في حوادث طرق على الشوارع المختلفة خلال العام الماضي 2024. ولقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019. ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.