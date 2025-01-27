مصرع امرأة ورضيع وإصابة 5 أشخاص بحادث طرق قرب حيفا

أسفر حادث طرق وقع، بعد ظهر اليوم الاثنين، بالقرب من بلدة يكنعام، جنوب شرق مدينة حيفا، شمالي البلاد، عن مصرع امرأة ورضيع وإصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة.

لقيت امرأة ورضيع مصرعيهما، وأصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع، بعد ظهر اليوم الاثنين، بالقرب من بلدة يكنعام، جنوب شرق مدينة حيفا، شمالي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 12:09 ورد بلاغ إلى مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل عن حادث طرق بين مركبتين وشاحنة على شارع 75 بالقرب مفرق (هعمكيم). وأفاد المسعفون بوجود امرأة تبلغ من العمر نحو 40 عاما وطفل يبلغ من العمر عاما واحدا لا تظهر عليهما أي علامات تدل بأنهما على قيد الحياة، وأعلنت وفاتهما في المكان. بالإضافة إلى ذلك، قدّم المسعفون العلاج الطبي لخمسة مصابين آخرين، وهم: اثنان في حالة خطيرة (رجل 45 عاما، وطفل يبلغ من العمر نحو عامين)، وثلاثة آخرين تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والطفيفة".

وباشر محققو الحوادث المرورية التحقيق في ملابسات الحادث القاتل على شارع رقم 6 بالقرب من مفرق "أورانيم"، ووفقا للشرطة "صدمت خلاله شاحنة عددا من المركبات".