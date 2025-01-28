إصابة عاملين بجروح خطيرة إثر سقوطهما من علو بتل أبيب

أسفر حادث عمل في ورشة بناء بمدينة تل أبيب، اليوم، عن إصابة عاملين بجروح وصفت بأنها خطيرة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

أصيب عاملان بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطهما عن ارتفاع في موقع بناء بمدينة تل أبيب، اليوم الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل، "تلقت طواقم الإنقاذ حوالي الساعة 12:00 ظهرا، عدة مكالمات على البدالة 102 حول سقوط عاملين من ارتفاع حوالي 12 مترا في موقع بناء نشط في شارع طاغور بمدينة تل أبيب. واسْتُدْعِي فريق إنقاذ خاص إلى مكان الحادث لإنقاذ العاملين المصابين".

وقدمت طواقم طبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" الإسعافات الأولية للعاملين اللذين فقدا وعيهما.

وانتشلت الطواقم المصابين من الموقع، ونقلتهما للعلاج من قبل الطواقم الطبية، ووصفت حالتهما بأنها خطيرة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.