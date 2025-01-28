السلطات الإسرائيلية تجبر محمد إغبارية من مصمص على هدم منزله

أجبرت السلطات الإسرائيلية المواطن محمد زاهي إغبارية من قرية مصمص في منطقة وادي عارة، صباح اليوم، على هدم منزله ذاتيا بعد أن هددته بهدمه وفرض غرامة مالية باهظة عليه.

هدم المواطن محمد زاهي إغبارية من قرية مصمص في منطقة وادي عارة، صباح اليوم الثلاثاء، منزله بعد أن تلقى قبل أيام تحذيرا من السلطات الإسرائيلية لهدم بيته في أية لحظة.

وكانت سلطات التنظيم والبناء قد استصدرت من المحكمة أمرا بهدم المنزل بذريعة "البناء دون ترخيص".

وصاحب المنزل متزوج وأب لثلاثة أطفال.

وخاض إغبارية مسارا قضائيا على مدار سنوات في المحاكم مقابل لجنة التنظيم والبناء اللوائية في حيفا، كلّفه مبالغ مالية باهظة، علما أنه بنى منزله على أرضه الخاصة في منطقة تعتبر المجال الطبيعي للتطور العمراني في قرية مصمص (المنطقة الغربية) التي تعاني اكتظاظا سكانيا كبيرا وضيق مناطق النفوذ.

وأعرب صاحب المنزل، محمد إغبارية، عن حزنه الشديد لاضطراره هدم منزله، وقال إنه "في مثل هذا الموقف لا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل.. يجب أن أبقى قويا، وألا تكسرني هذه السياسات العنصرية".

وأضاف أنه "بدأت ببناء المنزل عام 2002 ووضعت فيه كل ما أملك حتى أنهيته عام 2009، ثم تزوجت فيه أوائل عام 2010، ثم بعد أن صدر أمر هدم ضده أخليته عام 2011، حيث لم أهنأ بالعيش فيه إلا سنة واحدة فقط".

وقدّر إغبارية تكاليف البناء بنحو مليون و200 ألف شيكل، مضيفا أنه "كنت أوفر كل قرش من عملي من أجل إنهاء منزلي، واليوم أجبرت على هدمه، بعد أن أبلغتني السلطات أن ستهدمه في أي لحظة، وسأضطر حينها لدفع تكاليف عملية الهدم".