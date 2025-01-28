46 يوما على اختفاء الزوجين ربى أبو الرُب وعلي شناوي

على الرغم من مرور 46 يوما على اختفاء الزوجين علي شناوي، وربى أبو الرُب، دون التوصل لأي معلومة أو "طرف خيط" عنهما، لم تدل الشرطة بأي معلومة بشأن الاختفاء الغامض لهما.

مرّ 46 يوما على اختفاء الزوجين علي شناوي، وربى أبو الرُب، من جديدة المكر في منطقة الجليل، شمالي البلاد، دون التوصل لأي معلومة أو "طرف خيط" عن المفقودين.

قالت العائلة لـ"عرب 48"، إن "الزوجين علي شناوي من جديدة المكر، وربى أبو الرُب من مدينة اللد، كانا يعيشان في جديدة المكر بصورة طبيعية جدا، وقد أنجبا طفلتين صغيرتين، غير أنهما اختفيا منذ عصر يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر 2024، إذ شوهدا آخر مرة في جديدة المكر".

وأكدت أن "الطفلتين بقيتا في البيت، وأسباب احتفاء والديهما غير معروفة بالنسبة لنا، وهذا يجعلنا نشعر بقلق شديد عليهما".

وأضافت أنه "نناشد الأهل في المجتمع العربي بمساعدتنا على أعمال البحث عن علي وربى، والإدلاء بأي معلومة قد توصلنا إليهما من أجل طمأنتنا عليهما".

وختمت عائلة الزوجين المختفيين حديثها بالقول إنه "نمر في أوقات عصيبة، ونشعر بقلق بالغ عليهما، ولذلك نرجو من مجتمعنا العربي تقديم يد العون في البحث عنهما. نناشد الجميع بمساعدتنا على أعمال البحث عن علي وربى، والإدلاء بأي معلومة قد توصلنا إليهما من أجل طمأنتنا عليهما. ونرجو التواصل والاستفسار معنا على الرقم التالي: 0533200123".

وكانت الشرطة قد أصدرت كذلك بيانا ناشدت من خلاله الجمهور بـ"المساعدة على البحث للعثور على الزوجين ربى أبو الرُب (25 عامًا) وعلي شناوي (30 عامًا)".

وأضافت أنه "شوهد الزوجان آخر مرة يوم 15/12/2024 في بلدة جديدة المكر حوالي الساعة 15:00، ومنذ ذلك الحين انقطعت أي معلومات عن مكان وجودهما".

ومنذ إصدارها ذلك البيان، لم تدل الشرطة بأي معلومة بشأن الاختفاء الغامض للزوجين.