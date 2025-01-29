مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالناصرة

هذه هي جريمة القتل الثانية التي تسجل بالمجتمع العربي في أقل من 12 ساعة، مساء الثلاثاء، قتل عبد المنعم جنداوي، في الأربعينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة الزرازير.

قتل الشاب وسام يزبك في الثلاثينيات من عمره، من مدينة الناصرة جراء تعرضه إلى جريمة إطلاق نار على شارع 75 قرب مفرق "كفار هحورش" فجر اليوم الأربعاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء أن طواقمه تلقت في الساعة 05:53 فجرا، بلاغا عن إصابة شخص في حادث عنف على الطريق السريع 75 في مساره بالقرب من مفرق "كفار هحورش" عند الناصرة. وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى مكان الجريمة، وأقر مصرع شاب (38 عاما) في المكان.

ضحية الجريمة وسام يزبك

وفتحت الشرطة تحقيقا في حادثة إطلاق نار تجاه مركبة على الطريق 75 بالقرب من مفرق "كفار هحورش".

ونتيجة لإطلاق النار، أصيب شخص من الناصرة (38 عاما) بجروح خطيرة، وتم إعلان وفاته لاحقا، حيث ترجح الشرطة أن تكون الخلفية جنائية، فيما لم تعلن الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات.

وهذه هي جريمة القتل الثانية التي تسجل بالمجتمع العربي في أقل من 12 ساعة، مساء الثلاثاء، قتل عبد المنعم جنداوي، في الأربعينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة الزرازير.

18 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

يستدل من المعطيات المتوفرة، أن 18 قتيلا من المجتمع العربي في البلاد سقطوا في جرائم القتل المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم.

وبين الضحايا امرأة، و14 ضحية قُتلوا بالرصاص، وسبعة من بين الضحايا أعمارهم بين 18-30 عاما، وضحيتان برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وفي العام الماضي 2024، ارتُكبت 221 جريمة قتل في المجتمع العربي، مقابل 222 جريمة خلال العام 2023.