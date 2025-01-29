كفر كنا: اعتقال 15 شخصا وضبط أسلحة وعبوات ناسفة

وفقا للشرطة، فإنه "خلال النشاط، داهمت القوات عشرات الأهداف، واعتقلت 15 مشتبهًا، وخلال التفتيش في مصنع بالقرية، ضبطت القوات مخبأ يحتوي على سلاح من نوع M-16، وقد أُصْدِر أمر إغلاق إداري للمكان لمدة 30 يومًا تقريبًا".

أعلنت الشرطة عن اعتقال 15 شخصا وضبط أسلحة وعبوات ناسفة في بلدة كفر كنا بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.

ووفقا للشرطة، اليوم الأربعاء، فإنه "على خلفية عدة حوادث إطلاق نار وعنف حدثت في كفر كنا في إطار نزاع بين عائلتين، داهم العشرات من أفراد الشرطة ووحدة حرس الحدود والوحدة الخاصة (يسام) العديد من الأهداف في البلدة".

وأضافت الشرطة أنه "خلال النشاط، داهمت القوات عشرات الأهداف، وألقت القبض على 15 مشتبهًا، وخلال التفتيش في مصنع بالقرية، ضبطت القوات مخبأ يحتوي على سلاح من نوع M-16، وقد أُصْدِر أمر إغلاق إداري للمكان لمدة 30 يومًا تقريبًا".

كما صرحت الشرطة أنه "في مداهمة أخرى، أحاطت القوات منطقة يشتبه بوجود مسلحين فيها، وخلال الإغلاق وُقِّف مشتبه مسلح حاول الفرار من المكان، حيث ضُبِط مسدس بحوزته. كما تم العثور على عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام في نشاطات التفتيش في المكان. أُحِيل المشتبهون جميعهم إلى مركز الشرطة لمواصلة التحقيق، وفي نهاية التحقيق سيُتَّخَذ القرار حول ما إذا كان سيُقَدَّمُون إلى المحكمة بطلب من الشرطة لتمديد فترة توقيفهم".