ما الذي حققته الشرطة في أم الفحم باستثناء محاربة جرائم القتل؟

ما حققته الشرطة في أم الفحم، أمس، باستثناء محاربة جرائم القتل، هو حظر أنشطة لجان إفشاء السلام القطرية، ومصادرة ممتلكاتها، والحجز على حساباتها، ومصادرة أموال باهظة وعشرات المركبات، واعتقال العشرات من المواطنين، وفرض المزيد من التضييقات.

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها الشرطة الإسرائيلية بشأن حملتها الواسعة التي نفذتها في مدينة أم الفحم، أمس الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 1500 عنصر شرطة، أنها ركزت على مصادرة أموال ومركبات تقدر بعشرات ملايين الشواقل، واعتقال العشرات، وإلغاء استعمال عشرات المركبات ومنعها من السير على الشوارع والطرقات، وتفتيش عشرات المحال التجارية، الأمر الذي اعتبره الأهالي فرض تضييقات على أهالي أم الفحم والانتقام منهم بدوافع سياسية، في وقت قالت الشرطة إن العملية غير المسبوقة تهدف إلى "استعادة السيادة"، وهي ضمن سلسلة عمليات في البلدات العربية.

واستنكر الأهالي حظر السلطات الإسرائيلية أنشطة لجان إفشاء السلام القطرية، ومصادرة ممتلكاتها، والحجز على حساباتها، بعد اقتحام مكاتبها، والتحقيق مع رئيسها الشيخ رائد صلاح، وعدد من ناشطيها، واستدعاء آخرين للتحقيق، مؤكدين أن هذه اللجان تنشط في إصلاح ذات البين وإحلال الصلح بين الأطراف المتخاصمة، في وقت لم تقم الشرطة بعملها من أجل محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي عموما وأم الفحم على وجه الخصوص.

أبرز نتائج الحملة:

تبين من بيان أصدرته الشرطة أن "أبرز نتائج حملتها في أم الفحم هو:

ضبط الأموال

حوالي 6 ملايين شيكل يُشتبه بأنها مكتسبة بطرق إجرامية.

أموال أخرى تُعزى لمزودي خدمات مالية ومؤسسات الدولة.

الممتلكات المصادرة:

41 مركبة بقيمة تُقدّر بأكثر من 32 مليون شيكل.

إغلاق محطة وقود غير قانونية وآلاف اللترات من الوقود المشتبه بتزويره.

المخالفات الجنائية والاقتصادية:

توقيف 31 مشتبهًا بتهم تشمل تبييض الأموال وتشغيل مقيمين غير شرعيين.

ضبط أكثر من 5 كغم من المخدرات.

كشف مخالفات متعلقة بحقوق العمال، مثل:

عدم تخصيص معاشات تقاعدية.

عدم دفع الأجور في مواعيدها.

الإجراءات التنظيمية:

إلغاء استعمال 33 مركبة ومنعها من السير على الطرق.

تفتيش عشرات المحلات التجارية".