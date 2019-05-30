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خفض أسعار الوقود فجر السبت المقبل

تاريخ النشر: 30/05/2019 - 15:56

خفض أسعار الوقود فجر السبت المقبل
(توضيحية)
عرب ٤٨

تخفض أسعار الوقود مطلع شهر حزيران/ يونيو بعد منتصف ليلة السبت المقبلة.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر ليتر البنزين من نوع 95 أوكتان بالتعبئة الذاتية 6.37 شيكل، ويشكل هذا الانخفاض 14 أغورة مقارنة مع سعر ليتر البنزين من ذات النوع في الشهر الماضي. وستبقى خدمة التعبئة الكاملة دون تغيير أي 21 أغورة مقابل ليتر الوقود الواحد.

وفي مدينة إيلات، جنوبي البلاد، سيبلغ سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان 5.45 شيكل كحد أقصى في الخدمة الذاتية، ويشكل هذا الانخفاض 11 أغورة مقارنة مع السعر بالشهر الماضي. ويبقى سعر التعبئة الكاملة دون تغيير مقابل 18 أغورة لليتر البنزين الواحد دون ضريبة القيمة المضافة.

يذكر أن أسعار الوقود تتحدد بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنها مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، والتي تبلغ نسبتها 65% من السعر، وتبقى بدون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#وقود
#نفط
#وقود
#محروقات

من عرب 48

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