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ارتفاع أسعار الوقود بالبلاد بـ4 أغورات

تاريخ النشر: 30/11/2019 - 20:08

ارتفاع أسعار الوقود بالبلاد بـ4 أغورات
(توضيحية)
عرب ٤٨

ترتفع أسعار المحروقات والبنزين في محطات الوقود في البلاد، عند منتصف هذه الليلة الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر، بـ4 أغورات، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان بواسطة الخدمة الذاتية 6 شواقل و16  أغورة.

وتلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة لقاء كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

وتوصي وزارة الطاقة المستهلكين بمقارنة أسعار الوقود بين مختلف محطات المحروقات، وذلك من أجل الحصول على الأسعار الأفضل والأنسب بالنسبة لهم، وفقا لجدول الأسعار الذي حددته الوزارة.

يذكر أن أسعار الوقود في البلاد تتحدد بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

كما أن أسعار الوقود مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، والتي تبلغ نسبتها 65% من السعر، وتبقى بدون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

 


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#بنزين

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