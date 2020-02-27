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انخفاض في أسعار الوقود بسبب كورونا

تاريخ النشر: 27/02/2020 - 12:00

انخفاض في أسعار الوقود بسبب كورونا
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨

تواصل أسعار الوقود الانخفاض في البلاد منذ ثلاثة أشهر.

ووفقا لوزارة الطاقة الإسرائيلية فإن جزءا من انخفاض الأسعار، في هذه الأيام، يعود إلى انخفاض في الطلب العالمي للمحروقات في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين.

ومن المزمع أن تنخفض أسعار الوقود مجددا مطلع الأول من شهر آذار/ مارس 2020 الوشيك إثر انخفاض أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية، إذ سينخفض سعر الوقود بسبع أغورات لليتر الواحد.

وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 5.92 شيقل، بينما يبلغ في مسار الخدمة الكاملة من قبل أحد عمال محطات الوقود 6.13 شيقل، أي يتم إضافة 21 أغورة للتر الواحد.

وسيُعمل بهذه الأسعار بدءا من فجر يوم الأحد المقبل.

هذا، وتُحدد أسعار الوقود بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنها مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، والتي تبلغ نسبتها 65% من السعر، وتبقى بدون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

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#أسعار الوقود
#كورونا
#نفط
#محروقات

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