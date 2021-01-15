عقد على تأسيس أوبتينايس: رضا واسع جدا من الزبائن.. ورغبة بالمزيد

في تلخيص عقد من الزمان على تأسيس شركة أوبتينايس الرائدة في مجال البصريات داخل المجتمع العربي، أجرت إدارة الشركة استطلاع رأي لزبائنها في أنحاء البلاد. وشمل الاستطلاع 1036 مشاركًا من كافة الفروع في ـنحاء البلاد.

وعبّر أكثر من 90% من زبائن الشركة عن رضاهم عن الخدمات والمهنيّة التي تقدّمها الشركة ليكون ناتج التقييم في تصنيف الخدمة 4.8/5 وتصنيف المهنية 4.72/5.

وتعتبر أوبتينايس الشركة الرائدة عربيًا في عالم البصريات.

كما عبّر أكثر من 82% من المستطلعين عن رضاهم عن تشكيلة المنتجات التي تقدّمها أوبتينايس، وعن رغبتهم في المتابعة الدائمة لكل جديد، ويشمل ذلك منتجات من أبرز ماركات البصريات حول العالم.

وردًا على النتائج عقّب مدير عام الشركة، السيّد مصطفى دقّة، "كان عامًا مليئًا بالتحديات بفضل الله أولًا والطواقم المهنية وقسم مراقبة الجودة وتعقّب الخدمة، الذي يعمل على مدار الأسبوع، وكسب ثقة زبائن أوبتينايس في أنحاء البلاد".

وتابع دقّة "كوننا نستحوذ على أكثر من 60% من السوق العربي في البلاد، تقع على عاتقنا المسؤولية في رفع الوعي والحفاظ على مستوى عالي من المهنية والجودة"، وأردف "تملك شركة أوبتينايس مع مطلع هذا العام 24 فرعًا منتشرًا في كافة البلدات العربية في البلاد لتسهيل تلقي الخدمة وافتتح أحدث هذه الفروع، مؤخرًا، في مدينة رهط".

"ترى الصحة بعينك" هو شعار الشركة، وفق دقّة، "ويتم تحقيقه بشكل يومي من خلال المتابعة وتقديم خدمة ومهنية قصوى مع توفير افضل العروض والمنتجات الأفضل عالميًا في فروع أوبتينايس".

للاطلاع على الفروع والتشكيلة الواسعة، يمكن زيارة الموقع هنا.