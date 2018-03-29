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المحكمة تصدر قرارها حول الاستئناف في ملف الشيخ رائد صلاح اليوم

تاريخ النشر: 29/03/2018 - 14:18

المحكمة تصدر قرارها حول الاستئناف في ملف الشيخ رائد صلاح اليوم
الشيخ رائد صلاح في المحكمة، أمس
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

رفعت المحكمة المركزية في حيفا، بعد ظهر اليوم الخميس، جلستها بخصوص النظر في استئناف النيابة العامة على قرار محكمة الصلح، الإفراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح، ومن المتوقع أن يصدر قرار المركزية في غضون الساعات المقبلة.

ورفضت النيابة العامة خلال التداول، قرار محكمة الصلح، أمس الأربعاء، والقاضي بإطلاق سراح الشيخ صلاح، بشروط مقيدة منها الحبس المنزلي في قرية كفر كنا والسوار الإلكتروني.

وزعمت النيابة أن الشيخ صلاح، يشكل خطرا بخروجه من السجن، بصفته شخصية مؤثرة في الداخل الفلسطيني، وقالت إنها لا تملك إمكانية ضبط وتقييد الزيارات التي سيحظى بها من قبل الجماهير، خلال مكوثه في الحبس المنزلي، وإنها ترفض بشدة إطلاق سراحه المشروط وتطالب المحكمة بقبول استئنافها والإبقاء على الشيخ صلاح رهن الاعتقال الفعلي داخل السجن.

واعتبرت النيابة في مرافعتها أمام المحكمة أن، إبقاء الشيخ صلاح في السجن تحت إشراف مصلحة السجون، هو الضمان الوحيد لعدم قيامه بما تصفه بـ"التحريض"، وإطلاق تصريحات لوسائل الإعلام حول مواقفه من القضايا المطروحة وخاصة المسجد الأقصى والقدس و"صفقة القرن" وغيرها من القضايا.

الشيخ رائد صلاح... اعتقالات وملاحقات مستمرة
تعرض الشيخ رائد صلاح في أعقاب الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى المبارك منذ تاريخ 14.7.2017 لحملة تحريض ممنهجة قادها وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وهدد الوزير يسرائيل كاتس باعتقال الشيخ صلاح ونفيه خارج البلاد.
 

إلى ذلك، فنّد المحامي أفيغدور فيلدمان، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، مزاعم النيابة العامة وادعاءاتها، واستهجن مجمل التعاطي القانوني والسياسي، مع ملف اعتقاله.

وقال فيلدمان خلال مداولات المحكمة إنه "لم يحدث أن اعتقل يهودي واحد منذ قيام الدولة، حتى نهاية الإجراءات، بتهمة 'التحريضط، ولكن هذا يحدث مع العرب ومع الشيخ رائد صلاح".

وأشار إلى أنه "لم يثبت وجود صلة بين الشيخ صلاح وممارسة الإرهاب، وأن الحديث يدور عن تهم بالتحريض، وإدلائه بتصريحات قام جهاز الأمن العام (الشاباك) بترجمتها للمحكمة، وفق توجهاته ونظرته الأمنية".

وأكد فيلدمان أن "التهم الموجهة للشيخ صلاح لا تعطي أي مبرر لاستمرار اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القضائية". وطالب المحكمة برفض استئناف النيابة العامة بهذا الخصوص.

ونوّه فيلدمان إلى أن "الشيخ صلاح وتحت ضغط طاقم الدفاع وقيادات المجتمع العربي، قبل بإطلاق سراحه المشروط، مع إيمانه وقناعاته أنه لم يرتكب أي مخالفات".

وبعد التداول في الملف، رفعت المحكمة المركزية في حيفا، الجلسة، وقال القاضي إنه سيتشاور بخصوص القرار وسيقوم بإصدار موقفه من استئناف النيابة خلال ساعات.

وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، إنه "في حال رفضت المحكمة المركزية استئناف النيابة العامة، ينتظر الإفراج عن الشيخ رائد صلاح من سجن 'هشيكما' في مدينة عسقلان، خلال ساعات المساء".

هذا وتواجد في قاعة ومحيط المحكمة العشرات من المتضامنين مع شيخ الأقصى، من قيادات وناشطين سياسيين من مختلف الحركات والأحزاب السياسية.

ملف خاص | يوم الأرض

#الشيخ رائد صلاح
#الحركة الإسلامية
#الاعتقالات السياسية
#أم الفحم

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