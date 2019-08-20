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غطاس يسترد بعض ما كتبه بالأسر

تاريخ النشر: 20/08/2019 - 10:59

غطاس يسترد بعض ما كتبه بالأسر
غطاس يسترد بعض ما كتبه بالأسر، اليوم
عرب ٤٨

حصل النائب السابق والأسير المحرر، د. باسل غطاس، على قسم كبير من المواد التي كتبها خلال فترة سجنه لمدة عامين والتي احتجزتها سلطة السجون ومنعته من إخراجها.

وصرح غطاس لـ"عرب 48" أن جزءا لا يستهان به من المواد لم تفرج عنه إدارة سلطة السجون بحجة أنها تحتوي على مواد تضر بالنظام العام وأمن السجون. وأضاف أن "المحامية عبير بكر التي واكبت هذه القضية منذ الإفراج عني ستستمر بالمطالبة بالمواد المتبقية وفِي حال استمر الرفض سنتوجه للمحكمة". 

يذكر أن غطاس نال حريته بتاريخ 27.05.2019 من سجن مجيدو الساعة 07:30 وليس كما كان معلنًا، أي في الساعة العاشرة. واستقبلت أسرة غطاس وقيادات  وكوادر من التجمع الوطني الديمقراطي والقوى السياسية وعدد من الأسرى المحررين والأقارب والأصدقاء غطاس بالورود والزغاريد، ورفعوا العلم الفلسطيني.

 


#باسل غطاس
#الأسرى
#سلطة السجون

غطاس يسترد بعض ما كتبه بالأسر

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